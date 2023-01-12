Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etmişti! Prens Harry’den yeni itiraf! Dünyaya bu yüzden getirilmiş

Kral 3. Charles'ın, düşme ihtimaline önlem olarak oğlu William'la hiç bir zaman aynı uçağa binmediğini söyleyen Harry, "Ancak benim kimle seyahat ettiğim kimsenin umurunda değildi. Bir yedek parça her zaman feda edilir. Bu bana hayatım boyunca açık bir şekilde gösterildi" diye yazdı.

Prens Harry, daha önce de abisi William tarafından darp edildiğini iddia etmişti.