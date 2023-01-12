Önceki babasının kim olduğunu ve sünnetini itiraf etmişti! Prens Harry'den yeni itiraf! Dünyaya bu yüzden getirilmiş
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de sular durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Harry ile Meghan'ın, Netflix'te yayınlanacak olan 'Harry and Meghan' belgeseline kilitlenmişti. O belgesel yayınlandı ama şimdi sırada Harry'nin kitabı var. Daha önce babasının kim olduğunu, sünnet olduğunu ve ailesinin şeytanla yatağa girdiğini söyleyen Prens Harry'den yeni bir iddia geldi.
12.01.2023 16:45 - Son Güncelleme: 12.01.2023 17:02
İngiliz Prensi Harry, ağabeyi Prens William'a organ nakli için doğurulduğunu itiraf etti.
Harry, söz konusu iddiaya dün yayınlanan otobiyografik kitabı Spare'de yer verdi. Harry, kitapta "Benden iki yaş büyük olan Willy varisti, bense bir yedek parçaydım. Ben bir gölge, bir destek, bir B planıydım. Willy'e bir şey olması ihtimaline karşı dünyaya getirildim" ifadelerini kullandı.
Kral 3. Charles'ın, düşme ihtimaline önlem olarak oğlu William'la hiç bir zaman aynı uçağa binmediğini söyleyen Harry, "Ancak benim kimle seyahat ettiğim kimsenin umurunda değildi. Bir yedek parça her zaman feda edilir. Bu bana hayatım boyunca açık bir şekilde gösterildi" diye yazdı.
Prens Harry, daha önce de abisi William tarafından darp edildiğini iddia etmişti.