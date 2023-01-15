Babasının kim olduğunu, sünnetini ve oyuncak ayısını itiraf etmişti! Prens Harry'nin itirafları sonrası Kraliyet Ailesi'yle barış görüşmeleri!
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de sular durulmuyor. Tüm dünya bir süredir Prens Harry'nin kitabındaki itiraflarını konuşuyor. Prens Harry, daha önce babasının kim olduğunu, sünnet olduğunu, ailesinin şeytanla yatağa girdiğini ve kendisinin dünyaya getirilme amacını açıklamıştı. İngiltere'nin tartışmalı isimlerinden birine dönüşen Harry'e, taç giyme töreninden önce zeytin dalı uzatılabileceği öne sürüldü.
Prens Harry, eşi Meghan Markle ile ayrıldığı İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.
Kardeşi Prens William ve babası Prens Charles'a dair anılarını "Spare" adlı kitabında paylaşan Harry, yeniden ülkesinin gündemine oturdu.
KRALİYET'TE UZLAŞMA ÇABALARI
"Her şeyi söyleseydim ailem beni affetmezdi." diyen Harry ile Kraliyet arasında müzakerelerin yürütüldüğü belirtiliyor.
Metro'nun aktardığına göre, Kraliyet'e yakın bir kaynak, Prens Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde önce Harry cephesiyle farklılıkların giderilmesi için uğraş verildiğini söyledi.
HARRY'NİN ÖZÜR TALEBİ
Sussex Dükü, geçmişte uzlaşma çağrısında bulunmuş ve ailesinden 'özür' istediğini dile getirmişti.
Ancak Harry, Meghan Markle ile Windsor'dan ayrılıp ABD'ye taşınmalarından bu yana "uzlaşma konusunda isteklilik göremediklerini" anlattı.
TAÇ GİYME TÖRENİNDEN ÖNCE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Tarafların yeniden bir araya gelmesinin, Kral Charles'ın taç giyme töreninden önce olması gerektiği konuşuluyor.
Söz konusu kaynak, "Düzeltilebilir. Harry'nin burada (İngiltere) Kral ve Prens Harry, birkaç başka aile üyesinin, güvendiği ve her zaman arkasını kollayan bazı insanların olduğu odada olması gerekiyor." dedi.