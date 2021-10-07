İngiltere'de şoför eksikliği sebebiyle yaşanan benzin krizi sürüyor! Uzun kuyruklar oluştu
Son dakika haberleri... İngiltere'de yaşanan benzin istasyonlarındaki yakıt krizi devam ediyor. Nakliye aracı sürücüsü eksikliği nedeniyle patlak veren kriz sebebiyle istasyonlarda yakıt bulunmazken yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. İşte detaylar...
İngiliz silahlı kuvvetler personelinin, 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen, istasyonlarındaki sorunun halen devam ettiği görüldü.
Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken, yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
Birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi,yaptığı açıklamada, "(Benzinin olmadığı) Bu günleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara 'kriz yok' diye yalan söylüyorlar ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var." ifadelerini kullandı.
ÜLKEDE NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.