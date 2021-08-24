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Pencşir Direniş Cephesi Taliban'a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Son dakika haberi... Dünyanın dakika dakika takip ettiği Afganistan'dan sıcak gelişmeler geliyor. Taliban'ın kontrolüne almayı başaramadığı Pencşir vilayetindeki direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, Taliban'la sorunları müzakere ve diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi.

24.08.2021 11:20 - Son Güncelleme: 24.08.2021 11:32
Pencşir Direniş Cephesi Taliban’a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçlerinin Medya Sorumlusu Deşti, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.

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Pencşir Direniş Cephesi Taliban’a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Pencşir'deki durumun sakin olduğunu aktaran Deşti, "İnsanlar işlerinin başında. Devlet memurları işlerine gidip geliyor, esnaf çalışmalarına devam ediyor. Elbette muhtemel Taliban saldırılarına karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu hazırlıklar da bir dereceye kadar mevcuttur." dedi.

Pencşir Direniş Cephesi Taliban’a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da tüm tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istediklerini belirtti.

Pencşir Direniş Cephesi Taliban’a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Deşti şöyle konuştu:

"Biz kesinlikle meselenin diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Müzakere ve diyalog arıyoruz. Taraflar arasında doğrudan ve dolaylı mesajlar var ancak aynı zamanda savunmaya hazır durumdayız.

Pencşir Direniş Cephesi Taliban’a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız

Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu nedenle Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız."

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