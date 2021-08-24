Pencşir Direniş Cephesi Taliban'a meydan okudu: Diyalog istiyoruz ancak savaşa da hazırız
Son dakika haberi... Dünyanın dakika dakika takip ettiği Afganistan'dan sıcak gelişmeler geliyor. Taliban'ın kontrolüne almayı başaramadığı Pencşir vilayetindeki direniş güçlerinin üst düzey isimlerinden Fehim Deşti, Taliban'la sorunları müzakere ve diyalog yoluyla çözmeyi amaçladıklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi.
Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini üstlendiği direniş güçlerinin Medya Sorumlusu Deşti, bölgedeki durumla ilgili bilgi verdi.
Taliban ile direniş grupları arasında müzakere çabalarının sürdüğü bilgisini paylaşan Deşti, Afgan halkının geleceğini güvence altına alan ve sosyal adaleti sağlayan müzakerelerden yana olduklarını ve Afganistan'da tüm tarafların, partilerin ve aşiretlerin kabul ettiği ve dünya ile iyi ilişkileri olan kapsayıcı bir hükümet kurulmasını istediklerini belirtti.
Amacımız sadece Pencşir'i savunmak değil, tüm Afganistan coğrafyasını ve ülkemizin değerlerini korumaktır. Bu nedenle Taliban savaş ve şiddete devam edecek olursa biz kendimizi savunmaya hazırız."