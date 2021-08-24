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Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Afganistan'ı terk eden ABD'nin geride bıraktığı silahları ele geçiren Taliban'ın bu konuda atacağı adım merakla bekleniyordu. ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu.

24.08.2021 09:32 - Son Güncelleme: 24.08.2021 10:04
Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Dünya, günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor. Zira Taliban 10 gün içinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi ve ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağladı.

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Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Kabil'deki tahliye faaliyetleri sürerken, ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdiği tahmin ediliyordu.

Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılıyor, konu ile ilgili pek çok senaryo üzerinde duruluyordu.

Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu. Söz konusu görüntülerde onlarca ABD zırhlısının satılmak üzere Pakistan'a nakledildiği görülüyor.

Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu

Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizerken, bu hamlenin pek çok terör örgütünün ABD silahlarına erişim sağlaması anlamına gelebileceği konusunda da uyarıyor.

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