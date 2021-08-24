Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını ele geçirdi! Plan deşifre oldu
Afganistan'ı terk eden ABD'nin geride bıraktığı silahları ele geçiren Taliban'ın bu konuda atacağı adım merakla bekleniyordu. ABD basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde. Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu.
24.08.2021 09:32
- Son Güncelleme: 24.08.2021 10:04