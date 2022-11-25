Pençe - Kılıç Hava Harekatı Arap basınında: Türkiye geri çekilmeyecek, fişleri çekildi

Lübnan'da yayımlanan En Nahar gazetesi, 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden doğan saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini Rusya'ya bildirdi' başlığını seçti. En Nahar, bir başka haberinde El Hol kampına gerçekleşen hava saldırısında sekiz YPG'li teröristin öldürüldüğünü yazdı.

Bir başka Lübnan gazetesi Nida el Vatan, 'Washington'dan Ankara'ya: Suriye'de derhal gerilimi durdurun' başlıklı haberinde, ABD'nin başkentinden yapılan açıklamları YPG'li terör elebaşılarının eleştirileriyle birlikte aktarıyor. Haberde göze çarpan ayrıntılardan biri, terör elebaşılarının Washington'a Türkiye karşısında kendilerini yüz üstü bıraktıklarını söylemesi.

Lübnan'da Fransızca yayımlanan Lorient le Jour gazetesi ise, 'Bağdat, Türkiye ve İran sınırlarına yeniden askerlerini göndermek istiyor' diyor. Gazetedeki bir diğer haberin başlığı, 'Sınır güvenliğini sağlama almaya kararlı olan Türkiye, Suriye'ye operasyonuna devam ediyor' oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha kara hârekatını dile getirdiğini aktaran Lorient le Jour, hava saldırılarında da artış görüldüğünü belirtiyor.