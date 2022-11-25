Pençe - Kılıç Hava Harekatı Arap basınında: Türkiye geri çekilmeyecek, fişleri çekildi
İstiklal Caddesi saldırısının ardından TSK tarafından başlatılan Pençe - Kılıç Hava Harekatı Arap basınında gündem oldu. El Akbar gazetesi 'Suriye'de çözüm çok uzak, Türkiye geri çekilmeyecek' dedi.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonları bir haftasını doldurmak üzere. Türk jetlerinin bombardımana tuttuğu YPG'li teröristler ABD'ye muhtemel bir kara hârekatını durdurması için yalvarıyor. Şam tarafında ise Rusya'dan gelen tepkiler öne çıkarılıyor.
Rejimin sahibi olduğu The Syria Times, 'Zaharova, Türkiye'nin Suriye'ye karşı herhangi bir saldırısının bölgedeki gerilimi tırmandıracağını doğruluyor' başlığına yer veriyor.
Syria Times'ın yanı sıra diğer yayın organları da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklamalarını sayfalarına taşıdı. Teşrin (Ekim) gazetesi de The Syria Times'la aynı başlığı kullandı.
Teşrin gazetesi, ayrıca Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'in sözlerini haberleştirdi. 'Lavrentiev: Suriye'deki Türk saldırıları Ortadoğu'daki vaziyeti kızıştırır' başlığını tercih eden gazete, Astana süreci vurgusunu öne çıkardı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'da ise Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması dikkat çekici. 'Çin, Suriye'de barış ve istikrarı hayata geçirmek için yardımcı olan tüm taraflarla çalışmak için hazır' diyen SANA, bakanlık sözcüsü Mao Ning'in sözlerini aktardı.
Lübnan'da yayımlanan En Nahar gazetesi, 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden doğan saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini Rusya'ya bildirdi' başlığını seçti. En Nahar, bir başka haberinde El Hol kampına gerçekleşen hava saldırısında sekiz YPG'li teröristin öldürüldüğünü yazdı.
Bir başka Lübnan gazetesi Nida el Vatan, 'Washington'dan Ankara'ya: Suriye'de derhal gerilimi durdurun' başlıklı haberinde, ABD'nin başkentinden yapılan açıklamları YPG'li terör elebaşılarının eleştirileriyle birlikte aktarıyor. Haberde göze çarpan ayrıntılardan biri, terör elebaşılarının Washington'a Türkiye karşısında kendilerini yüz üstü bıraktıklarını söylemesi.
Lübnan'da Fransızca yayımlanan Lorient le Jour gazetesi ise, 'Bağdat, Türkiye ve İran sınırlarına yeniden askerlerini göndermek istiyor' diyor. Gazetedeki bir diğer haberin başlığı, 'Sınır güvenliğini sağlama almaya kararlı olan Türkiye, Suriye'ye operasyonuna devam ediyor' oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha kara hârekatını dile getirdiğini aktaran Lorient le Jour, hava saldırılarında da artış görüldüğünü belirtiyor.
PATLAMA NOKTASINA GELMİŞ GİBİ!
El Akbar gazetesinin manşeti, fazlasıyla çarpıcı: 'Rusya, Türkiye, İran: SDF'ye karşı boykot!' Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin kuzeyinde operasyona girişen Türkiye'nin tezlerini artık yarı yarıya kabul ettiklerini yazan El Akbar, haberi hazırlayan muhabirlerinin Astana müzakerelerine dair gizli belgeleri gördüğünü savunuyor. Aylar öncesine göre Rusya ve İran'ın tutumunun değiştiğini kaydeden gazete, 'Suriye'de çözüm çok uzak, Türkiye geri çekilmeyecek' dedi.
Suriye'de son aylarda hiçbir hareket görülmemesinin aslında alttan alta bir baskıya işaret ettiğini kaydeden Lübnan gazetesi, dosyadaki birden fazla aktif tarafın üstünde hissedilen baskının bugün patlama noktasına gelmiş gibi göründüğünü belirtti. Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Rus askerlerinin bulunduğunu hatırlatan El Akbar, muhtemel bir Türk operasyonunun yaz başındaki Astana görüşmelerinden bugüne kadar tartışıldığını bildirdi.