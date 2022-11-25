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Haberler Dünya İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

Yunan basınında yer alan bir haberde Ankara-Atina gerilimi değerlendirildi. Türkiye'nin her hamlesinin Yunanistan tarafından adım adım takip edildiği gözler önüne serilirken haberde yayımlanan bir harita ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleler ve ittifakları tek tek incelendi. Haritalı analizde Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın Yunanistan'ın en çok uykularını kaçıran mesele olduğu ortaya çıktı.

25.11.2022 12:56 - Son Güncelleme: 25.11.2022 12:56
İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

Son zamanlarda iyice artan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat ile daha da arttı.

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İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

Yunanistan'da Türkiye'nin her hamlesi adım adım takip edilirken Doğu Akdeniz'i bir satranç tahtasına benzeten Yunan basını, Yunanistan, Türkiye, Mısır, Libya ve İsrail arasında ince denge tatbikatlarının olduğunu yazdı.

İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

Değerlendirmede ise özellikle yine Libya mutabakatından bahsedilerek Avrupa'nın da Türkiye'ye anlaşmanın maddelerini uygulamamasının tavsiye edildiğini ifade etti.

İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

YUNANİSTAN'IN KEYFİNİ KAÇIRAN ANLAŞMA
Haberde Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptığı hemen hemen her gelişmenin izlendiği açıkça görülürken, Atina hükümetinin en çok keyfini kaçıran hamlenin Libya mutabakatı olduğu da gözler önüne serildi.

İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

YUNANİSTAN ÇILDIRIP KRİZ ÇIKARMIŞTI
Nitekim Yunanistan, Ekim ayında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına Yunanistan sert bir dille tepki göstererek haftalarca bu meseleyi gündeme getirmişti. Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise geçtiğimiz hafta Libya'da diplomatik bir kriz çıkarmıştı.

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