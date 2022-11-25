İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar
Yunan basınında yer alan bir haberde Ankara-Atina gerilimi değerlendirildi. Türkiye'nin her hamlesinin Yunanistan tarafından adım adım takip edildiği gözler önüne serilirken haberde yayımlanan bir harita ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleler ve ittifakları tek tek incelendi. Haritalı analizde Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmanın Yunanistan'ın en çok uykularını kaçıran mesele olduğu ortaya çıktı.
25.11.2022 12:56 - Son Güncelleme: 25.11.2022 12:56
Son zamanlarda iyice artan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat ile daha da arttı.
Yunanistan'da Türkiye'nin her hamlesi adım adım takip edilirken Doğu Akdeniz'i bir satranç tahtasına benzeten Yunan basını, Yunanistan, Türkiye, Mısır, Libya ve İsrail arasında ince denge tatbikatlarının olduğunu yazdı.
YUNANİSTAN ÇILDIRIP KRİZ ÇIKARMIŞTI
Nitekim Yunanistan, Ekim ayında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına Yunanistan sert bir dille tepki göstererek haftalarca bu meseleyi gündeme getirmişti. Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise geçtiğimiz hafta Libya'da diplomatik bir kriz çıkarmıştı.