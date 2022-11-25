İşte Yunanistan’ı çıldırtan anlaşma! Yunan basını gözler önüne serdi: Türkiye’yi adım adım takip ediyorlar

YUNANİSTAN'IN KEYFİNİ KAÇIRAN ANLAŞMA

Haberde Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptığı hemen hemen her gelişmenin izlendiği açıkça görülürken, Atina hükümetinin en çok keyfini kaçıran hamlenin Libya mutabakatı olduğu da gözler önüne serildi.