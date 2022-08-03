Çin ve Tayvan arasındaki kriz neye dayanıyor? İşte 7 soruda Çin-Tayvan krizi

Günümüzde Çin, Tayvan'ın aslen bir Çin eyaleti olduğunu savunmak için bu argümanı kullanıyor. Ancak Tayvanlılar, hiçbir zaman 1911 devriminden sonra kurulan modern Çin devletinin veya 1949'da Mao tarafından kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmadıklarını iddia etmek için de aynı tarihe işaret ediyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2019 yılında yaptığı açıklamada, hiç kimsenin Tayvan'ın "Çin'in bir parçası" olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini söyleyerek, Pekin'in "yeniden birleşme" için bir seçenek olarak askeri güç kullanımından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti.