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Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti
Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti
Kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtararak bozguna uğrattığı Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın Facebook hesabından yaptığı paylaşım, Ermenistan halkını kızdırdı. Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince, tepki yağdı.
20.10.2020 17:01
- Son Güncelleme: 20.10.2020 17:01
Azerbaycan, uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını işgal altında tutan ve ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan'a tarihi darbeler indiriyor.
Son olarak Ermeni işgali altındaki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı ve Ermenistan tarafı bozguna uğratıldı.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan tarafında ise moraller tam anlamıyla alt üst oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince, tepki yağdı.
"HAYALLERİMİZ ASKERLERİMİZ VE VATANIMIZ HAKKINDAYDI"
Mariam Paşinyan, Facebook paylaşımına "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı.