Haberler Galeri Dünya Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Kardeş ülke Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtararak bozguna uğrattığı Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan'ın Facebook hesabından yaptığı paylaşım, Ermenistan halkını kızdırdı. Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince, tepki yağdı.

20.10.2020 17:01 - Son Güncelleme: 20.10.2020 17:01
Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Azerbaycan, uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını işgal altında tutan ve ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan'a tarihi darbeler indiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Son olarak Ermeni işgali altındaki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı ve Ermenistan tarafı bozguna uğratıldı.

Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan tarafında ise moraller tam anlamıyla alt üst oldu.

Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince, tepki yağdı.

Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti

"HAYALLERİMİZ ASKERLERİMİZ VE VATANIMIZ HAKKINDAYDI"
Mariam Paşinyan, Facebook paylaşımına "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" yazdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum...
ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum...