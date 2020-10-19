Haberler Galeri Dünya ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum...

ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum...

3 Kasım 2020'de yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde anketler gelmeye devam ediyor. Mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında çekişme sürüyor. Peki, ABD başkanlık seçiminde anketlerde son durum ne? Donald Trump mı kazanır yoksa Demokrat Joe Biden mı? İşte merak edilen detaylar...

19.10.2020 22:09 - Son Güncelleme: 19.10.2020 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





