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ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum...

3 Kasım 2020'de yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri öncesinde anketler gelmeye devam ediyor. Mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında çekişme sürüyor. Peki, ABD başkanlık seçiminde anketlerde son durum ne? Donald Trump mı kazanır yoksa Demokrat Joe Biden mı? İşte merak edilen detaylar...

19.10.2020 22:09 - Son Güncelleme: 19.10.2020 22:17
ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum

ABD'de başkanlık seçimlerine son iki hafta kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

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ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum

Bu süreçte sokağın nabzını tutan medya kuruluşları ve anket şirketleri de yaptıkları ortak anketlerle seçimlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor.

ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum

2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla seçimleri alacağını gösteriyor.

ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum

IBD/TIPP: BIDEN İLE TRUMP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,2
ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

ABD'de Donald Trump mı kazanır yoksa Joe Biden mı? İşte başkanlık seçiminde son durum

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

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