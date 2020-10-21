Haberler Galeri Dünya Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

Son dakika haberi... ABD'de yaklaşan seçimler öncesi gündem kızışıyor. Demokrat başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Çin ve Ukrayna'dakiler dahil yabancı iş anlaşmalarını ortaya koyan e-postaların bulunduğu dizüstü bilgisayarın ABD Federal Soruşturma Dairesinin (FBI) elinde olduğu ileri sürüldü.

FBI ise bilgisayarla ya da e-postalarla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi.

AA
21.10.2020 11:13 - Son Güncelleme: 21.10.2020 11:18
Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

Üst düzey yetkililer, Fox News'e yaptıkları açıklamada, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen e-postaların olduğu bilgisayarın şu anda FBI tarafından incelendiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

Tartışmalı e-postaların "gerçek" olduğu ifade edilirken, FBI ve Adalet Bakanlığı içerisinden kaynakların, dizüstü bilgisayarın, Joe Biden'ı hedef alan bir Rus dezenformasyon kampanyasının parçası olmadığı değerlendirmesini yapan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe ile aynı görüşte olduğu ifade edildi.

Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

FBI ise bilgisayarla ya da e-postalarla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

İddialar
New York Post gazetesinin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti
Paşinyan'ın kızından Ermenileri isyan ettiren paylaşım! Hezimeti itiraf etti