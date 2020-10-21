Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?

Üst düzey yetkililer, Fox News'e yaptıkları açıklamada, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen e-postaların olduğu bilgisayarın şu anda FBI tarafından incelendiğini söyledi.