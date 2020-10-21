Hunter Biden'ın ülkeyi sarsan e-postalarının bulunduğu bilgisayar FBI'ın elinde mi?
Son dakika haberi... ABD'de yaklaşan seçimler öncesi gündem kızışıyor. Demokrat başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Çin ve Ukrayna'dakiler dahil yabancı iş anlaşmalarını ortaya koyan e-postaların bulunduğu dizüstü bilgisayarın ABD Federal Soruşturma Dairesinin (FBI) elinde olduğu ileri sürüldü.
FBI ise bilgisayarla ya da e-postalarla ilgili bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin bilgi vermedi.
21.10.2020 11:13
- Son Güncelleme: 21.10.2020 11:18
Tartışmalı e-postaların "gerçek" olduğu ifade edilirken, FBI ve Adalet Bakanlığı içerisinden kaynakların, dizüstü bilgisayarın, Joe Biden'ı hedef alan bir Rus dezenformasyon kampanyasının parçası olmadığı değerlendirmesini yapan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe ile aynı görüşte olduğu ifade edildi.
DİĞER GALERİLER