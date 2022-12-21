NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

YENİLİKLER ARTIK ORDUDAN DEĞİL, SİVİL VE START-UP ŞİRKETLERDEN GELİYOR

Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.