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NATO'dan Türk İHA'larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi bir örneği olduklarını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

21.12.2022 15:08 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:08
NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Weel, yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.

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NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.

NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği olduklarını düşünüyorum." dedi.

NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu:

"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

YENİLİKLER ARTIK ORDUDAN DEĞİL, SİVİL VE START-UP ŞİRKETLERDEN GELİYOR

Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.

NATO’dan Türk İHA’larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği

Weel, konum belirlenmesinde yardımcı olan GPS ve günümüzde herkesin kullandığı internetin askeri amaçlar için geliştirildiğini ancak daha sonradan ticari ve sivil kullanıma açıldığını aktardı.

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