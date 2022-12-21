NATO'dan Türk İHA'larına övgü dolu sözler: Yeniliğin iyi bir örneği
NATO'nun Yükselen Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna'daki Türk İHA'ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi bir örneği olduklarını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.
21.12.2022 15:08 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:08
Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu:
"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."
YENİLİKLER ARTIK ORDUDAN DEĞİL, SİVİL VE START-UP ŞİRKETLERDEN GELİYOR
Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.