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Paris yangın yeri: Polis ekipleri ile protestocular arasında arbede! Koronavirüs yasakları...

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris'te sabaha karşı olaylar çıktı. Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede polis ekipleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlandı. İşte Paris'i karıştıran olaylar silsilesi ve cehenneme dönen kentteki son durum.

20.04.2020 09:22 - Son Güncelleme: 20.04.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





