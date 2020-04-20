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Paris yangın yeri: Polis ekipleri ile protestocular arasında arbede! Koronavirüs yasakları...
Paris yangın yeri: Polis ekipleri ile protestocular arasında arbede! Koronavirüs yasakları...
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris'te sabaha karşı olaylar çıktı. Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede polis ekipleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlandı. İşte Paris'i karıştıran olaylar silsilesi ve cehenneme dönen kentteki son durum.
20.04.2020 09:22
- Son Güncelleme: 20.04.2020 09:27
Dünya corona virüs kriziyle sarsılırken Fransa, ülkedeki gerginlikle de mücadele ediyor. Bu görüntüler Ülkenin başkenti Paris'in kuzeyindeki arka sokaklarda çekildi.
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Milliyet'in haberine göre sabahın ilk saatlerinde, Cezayir kökenli Fransız bir gazeteci tarafından çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler 60 bine yakın kez izlendi, onlarca kez paylaşıldı.
Paris'in kuzeyindeki Villeneuve-la-Garenne'de bu sabah erken saatlerde sokakta protestocu gruplar tarafından havai fişek patlatıldı, polis ekipleri ise göz yaşartıcı gaz ve sertlikle cevap verdi.
Protestocu gruplar sokakta toplanırken silahlı polis kuvvetleri de bölgeye yayıldı. Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs Paris sokaklarında çıkan olayları kameraya aldı.
Taha Bouhafs'ın polis tarafından sert bir şekilde müdahale edildiği görüntüler de ortaya çıktı.