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Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı. Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Yüen Cıming, "Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok" dedi.

20.04.2020 11:30 - Son Güncelleme: 20.04.2020 11:40
Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı.

Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.

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Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren Vuhan Ulusal Biyogüvenlik Laboratuvarı'nda (Vuhan P4 Laboratuvarı) hangi virüsler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü bildiklerini kaydeden Yüen, "Daha önce dediğimiz gibi, virüsün bizden çıkmış olmasının bir yolu yok." ifadesini kullandı.

Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." şeklinde konuştu.

Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Kovid-19'un laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenlerin herhangi bir kanıtı ya da bilgisi bulunmadığını ifade eden Yüen, iddiaların tamamen spekülasyona dayandığını savundu.

Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Yüen ayrıca Kovid-19'un herhangi bir laboratuvar çalışanına bulaşmadığının altını çizerek, "Kesinlikle size söyleyebilirim ki hiçbir öğrencimiz, emeklimiz veya çalışanımız enfeksiyon kapmadı." diye konuştu.

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