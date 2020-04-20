Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi
Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı. Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Yüen Cıming, "Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok" dedi.
20.04.2020 11:30
- Son Güncelleme: 20.04.2020 11:40
Çin'de Vuhan Viroloji Enstitüsü, ABD basınının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı iddialarını yalanladı.
Çin'in CGTN (China Global Television Network) Televizyonunun haberine göre, Enstitü Direktörü Yüen Cıming, Kovid-19'un laboratuvardan çıktığı iddialarının insanların kafasını karıştırmak ve Çin'in salgınla mücadele ve bilimsel çalışmalarına müdahale etmek amacı taşıdığını belirtti.
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