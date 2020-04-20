Koronavirüs o laboratuvardan mı sızdı? Dünya bu haberi konuşuyor! Çin'den açıklama geldi

Direktör Yüen, virüsün insan yapımı olduğuna ilişkin ise "Gerçekten çok sayıda akademik dergide makaleler var. Benim kişisel viroloji anlayışıma göre virüsün yapay veya sentetik izleri olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yok." şeklinde konuştu.