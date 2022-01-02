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Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Bikinisiyle kahve servis eden 19 yaşındaki Amerikalı barista servetine servet katıyor. Sosyal medyada fenomen olan bikinili barista Grace mesleğinin kolay olmadığını söyledi. Bikinisiyle kahve servisi yapan Amerikalı genç gelirinin çok iyi olduğunu belirtti. Bikinili barista, "Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar. Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

02.01.2022 15:54 - Son Güncelleme: 02.01.2022 15:58
Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Washington'da barista olarak çalışan Grace, eğitim ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı.

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Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Diğerler baristalardan farklı olarak bikinisiyle kahve servis ettiğini anlatan Grace, gelirinin iyi olması kadar mesleğinin zor olduğundan söz etti.

Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Grace özellikle işi nedeniyle pek çok kişinin kendisine ön yargıyla yaklaştığını dile getirdi. İşinin kendisine sunduğu fırsatlardan memnun olduğunu ve kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden Grace kimi zaman müşterilerin sınırı aşabildiğini söyledi.

Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Grace, "Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Bazen filtreleri olmuyor. İnsanlar sadece kahve servis ettiğimi anlayamıyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar.

Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor" dedi.

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