Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...

Grace özellikle işi nedeniyle pek çok kişinin kendisine ön yargıyla yaklaştığını dile getirdi. İşinin kendisine sunduğu fırsatlardan memnun olduğunu ve kazandığı maaşla hayatına yön verebildiğini ifade eden Grace kimi zaman müşterilerin sınırı aşabildiğini söyledi.