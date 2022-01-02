Paraya para demiyor! Bikiniyle kahve servis edip servet kazandı: Bikinili baristalar...
Bikinisiyle kahve servis eden 19 yaşındaki Amerikalı barista servetine servet katıyor. Sosyal medyada fenomen olan bikinili barista Grace mesleğinin kolay olmadığını söyledi. Bikinisiyle kahve servisi yapan Amerikalı genç gelirinin çok iyi olduğunu belirtti. Bikinili barista, "Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar. Bu durum ben ve diğer bikinili baristaların üzerinde kötü bir algı oluşmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.
02.01.2022 15:54
- Son Güncelleme: 02.01.2022 15:58
Washington'da barista olarak çalışan Grace, eğitim ücreti ve günlük masraflarını ödemekte zorlandığı için çalışmaya başladı.
Grace, "Erkek müşteriler çoğunlukla sınırlarını aşabiliyorlar. Bazen filtreleri olmuyor. İnsanlar sadece kahve servis ettiğimi anlayamıyorlar. Kıyafetim yüzünden beni yargılıyorlar ve daha fazlasını isteme cesaretini gösteriyorlar.