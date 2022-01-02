Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

KÖPEK ISIRDI POLİS COPLADI

Gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti.

Daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yüz üstü yere düşen gösterici hareketsiz kaldı.