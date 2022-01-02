Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı
Hollanda polisi protestoculara dehşeti yaşattı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis, koronavirüs önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polis, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti. Köpek protestocunun kolunu uzun süre bırakmadı... İşte dehşet anları...
02.01.2022 19:22
- Son Güncelleme: 02.01.2022 19:39
Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericilere, polis cop ve köpekle müdahale etti.
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son korona virüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.