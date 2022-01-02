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Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

Hollanda polisi protestoculara dehşeti yaşattı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis, koronavirüs önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polis, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam etti. Köpek protestocunun kolunu uzun süre bırakmadı... İşte dehşet anları...

02.01.2022 19:22 - Son Güncelleme: 02.01.2022 19:39
Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

Hollanda polisi protestoculara dehşeti yaşattı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da polis, koronavirüs önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti.

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Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

Amsterdam'daki Müze Meydanı'nda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericilere, polis cop ve köpekle müdahale etti.

Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

KÖPEK GÖSTERİCİNİN KOLUNU BIRAKMADI

Polisin sert müdahalesi sonucu polis köpeklerinden biri göstericilerden birinin kolunu ısırdı.

Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

KÖPEK ISIRDI POLİS COPLADI

Gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti.

Daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yüz üstü yere düşen gösterici hareketsiz kaldı.

Dehşet anları! Hollanda’da polisten protestoculara hem köpekli hem coplu müdahale! Kolunu parçaladı

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son korona virüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.

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