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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Son dakika haberi... İktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi. Sınırlarını kapatan Kuzey Kore'nin Çin'den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.

01.01.2022 11:14 - Son Güncelleme: 01.01.2022 11:14
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek "istikrarsızlaşan" askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor.

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