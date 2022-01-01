Kuzey Kore lideri Kim Jong-un meydan okudu! Askeri kapasiteyi güçlendirme sözü
Son dakika haberi... İktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi. Sınırlarını kapatan Kuzey Kore'nin Çin'den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.
01.01.2022 11:14
- Son Güncelleme: 01.01.2022 11:14
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek "istikrarsızlaşan" askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.