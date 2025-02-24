Papa Francis’in durumu kritik! Ölürse yerine kim geçecek? Gizli görüşmeler başladı

Vatikan 'dan yapılan açıklamada kan testlerinin Papa Francis 'in zatürre ve karmaşık bir akciğer enfeksiyonuyla mücadele ederken aynı zamanda böbrek yetmezliği çektiği duyuruldu.

2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa 'nın 14 Şubat'ta nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırıldığını açıklayan Vatikan , 11 günlük tedavi süreci hakkında "Hastanede kalışta en uzun süre" dedi.

PAPA'NIN DOKTORUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Papa'yı Roma'daki Gemelli hastanesinde tedavi eden tıbbi ekibin başında bulunan Profesör Sergio Alfieri, Cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, 'bu vakalardaki gerçek riskin mikropların kana geçmesi' olduğunu ve bunun da yaşamı tehdit eden bir durum olan sepsis ile sonuçlanabileceğini söyledi.

SEPSİS NEDİR?

Sepsis veya halk arasındaki yaygın tabiriyle kan zehirlenmesi, bir enfeksiyon hastalığı etkeninin kan dolaşımı yoluyla vücudun geneline yayılarak hastalık tablosu oluşturması durumudur. Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizma, vücudun genelinde iltihabi bir reaksiyon başlatarak genel işlev bozukluğuna yol açar. Sepsis tedavi edilmediği takdirde hızla ilerleyerek hayatı tehdit edici olabilir; dolaşım yetmezliği ve şoka yol açarak ölümle sonuçlanabilir.