Papa Francis’in durumu kritik! Ölürse yerine kim geçecek? Gizli görüşmeler başladı

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in durumu kritik.
Vatikan'dan yapılan açıklamada kan testlerinin Papa Francis'in zatürre ve karmaşık bir akciğer enfeksiyonuyla mücadele ederken aynı zamanda böbrek yetmezliği çektiği duyuruldu.
HİÇ BU KADAR UZUN SÜRE HASTANEDE KALMAMIŞTI
2013'ten bu yana Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa'nın 14 Şubat'ta nefes almakta güçlük çektiği için hastaneye kaldırıldığını açıklayan Vatikan, 11 günlük tedavi süreci hakkında "Hastanede kalışta en uzun süre" dedi.
BİLİNCİ AÇIK
Francis'in bilincinin açık olduğu ifade edilirken Marche Üniversitesi Hastanesi anestezi ve yoğun bakım ünitesinin başkanı Abele Donati, Corriere della Sera gazetesine böbrek yetmezliğinin 'erken evrelerde sepsis varlığının sinyali olabileceğini' söyledi.
PAPA'NIN DOKTORUNDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Papa'yı Roma'daki Gemelli hastanesinde tedavi eden tıbbi ekibin başında bulunan Profesör Sergio Alfieri, Cuma günü düzenlediği bir basın toplantısında, 'bu vakalardaki gerçek riskin mikropların kana geçmesi' olduğunu ve bunun da yaşamı tehdit eden bir durum olan sepsis ile sonuçlanabileceğini söyledi.
SEPSİS NEDİR?
Sepsis veya halk arasındaki yaygın tabiriyle kan zehirlenmesi, bir enfeksiyon hastalığı etkeninin kan dolaşımı yoluyla vücudun geneline yayılarak hastalık tablosu oluşturması durumudur. Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizma, vücudun genelinde iltihabi bir reaksiyon başlatarak genel işlev bozukluğuna yol açar. Sepsis tedavi edilmediği takdirde hızla ilerleyerek hayatı tehdit edici olabilir; dolaşım yetmezliği ve şoka yol açarak ölümle sonuçlanabilir.
İSTİFA EDECEK Mİ?
Tüm bu yaşananlar Papa'nın istifa edip etmeyeceğine dair spekülasyonları da körükledi.
GİZLİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa Franciscus'un daha önce görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğini söylemesinin bugünlerde yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan'a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu" dedi.
Parolin'in açıklamasının ardından Vatikan'daki kardinallerin Papa Francis'in yerine geçecek ismi belirlemek için gizli görüşmelere başladığı bildirildi.
Katolik haber sitesi Crux'un editörü ve Papalık süreci uzmanı John Allen, kardinallerin "Papa'nın hastalanmasından çok önce halefini belirlemek için gizlice" toplantılar düzenlediğini söyledi.
PAPA FRANCIS KAÇ YAŞINDA?
17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis 88 yaşında. Yakın tarihin en yaşlı papası olan Francis'in yaşı, devam eden sağlık sorunlarının bir faktörü oldu.
Papa Francis, ilerleyen yaşına rağmen son sağlık sorunlarına kadar papalık görevlerinde aktif olarak kalmıştır.
Papa Leo XIII, görevdeki en yaşlı papa olma rekorunu elinde tutuyor. Şubat 1878'den Temmuz 1903'te 93 yaşında ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin başı olarak görev yaptı.
PAPA FRANCIS NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?
Papa Francis, Papa Benedict XVI'nin istifasının ardından 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçildi.
Papalık dönemi, kiliseyi modernize etme, sosyal adalet sorunlarını ele alma ve dinler arası diyaloğu teşvik etme çabalarıyla damgasını vurdu.
BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?
Papa Francis sağlık sorunları nedeniyle liderliğini sürdüremezse, yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek.
Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.
PAPA NASIL SEÇİLİYOR?
Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor.
Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.