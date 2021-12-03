Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Rum lider, Papa'ya ithafen "Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli." ifadelerini de kullandı.

PAPA'NIN ZİYARET AMACI NE?

Papa ise coğrafi olarak küçük ancak büyük tarihe sahip bir ülkeye "ibadetçi" olarak geldiğini belirtti.