Vav TV İzle
Haberler Dünya Papa Franciscus'un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Papa Franciscus'un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gitti. Papa'nın ziyareti kapsamında konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis yine Türkiye'yi hedef alan skandal sözler sarf etti. Anastasiadis tarihi gerçeği görmezden gelerek "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

03.12.2021 01:07 - Son Güncelleme: 03.12.2021 01:21
Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gitti.

Papa'yı taşıyan uçak, saat 15.00 sularında Larnaka Havalimanı'na indi. Papa, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Karşılamada Anastasiadis'in yanı sıra Rum siyasiler, din adamları ve ilgili diğer yetkililer yer aldı.

Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Anastasiadis Papa'yı karşılarken "Papa'yı ağırlamanın bir onur olduğunu" belirterek, Ada'nın tarihçesini anlattı.

Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

SKANDAL SÖZLER!
"Roma Katolik Kilisesi başkanının (Papa olarak) ikinci ziyareti, Kıbrıs için tarihidir." diye konuşan Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümsüzlük noktasında Türkiye'yi suçlayarak, "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" söyleminden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Papa Franciscus’un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...

Rum lider, Papa'ya ithafen "Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli." ifadelerini de kullandı.

PAPA'NIN ZİYARET AMACI NE?
Papa ise coğrafi olarak küçük ancak büyük tarihe sahip bir ülkeye "ibadetçi" olarak geldiğini belirtti.

SON DAKİKA