Papa Franciscus'un GKRY ziyaretinde skandal sözler! Nikos Anastasiadis haddini aştı: Türkiye ve Osmanlı...
Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gitti. Papa'nın ziyareti kapsamında konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis yine Türkiye'yi hedef alan skandal sözler sarf etti. Anastasiadis tarihi gerçeği görmezden gelerek "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" ifadelerinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.
03.12.2021 01:07
- Son Güncelleme: 03.12.2021 01:21
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gitti.
Papa'yı taşıyan uçak, saat 15.00 sularında Larnaka Havalimanı'na indi. Papa, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyaret etti. Papa, burada resmi törenle karşılandı.
SKANDAL SÖZLER!
"Roma Katolik Kilisesi başkanının (Papa olarak) ikinci ziyareti, Kıbrıs için tarihidir." diye konuşan Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümsüzlük noktasında Türkiye'yi suçlayarak, "Kıbrıs Osmanlı'nın parçasıdır" söyleminden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.