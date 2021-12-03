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Bir devrin sonu! Almanya'da Angela Merkel için veda töreni: Törende dikkat çeken anlar

Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. En sevdiği müzik parçalarının seslendirildiği veda töreninin sonunda Merkel, aralarından kabine üyelerinin de olduğu davetlilerce alkışlarla uğurlandı. İşte törenden kareler...

03.12.2021 01:57 - Son Güncelleme: 03.12.2021 02:12
Bir devrin sonu! Almanya’da Angela Merkel için veda töreni

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanlığında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.

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Bir devrin sonu! Almanya’da Angela Merkel için veda töreni



Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir devrin sonu! Almanya’da Angela Merkel için veda töreni

İlerideki zorluklara cevap bulma ve geleceği şekillendirme görevinin bir sonraki hükümete kaldığını belirten Alman Şansölye, bu nedenle haftaya görevini devredeceği müstakbel Başbakan Olaf Scholz'a başarılar diledi.

Bir devrin sonu! Almanya’da Angela Merkel için veda töreni

Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.

Bir devrin sonu! Almanya’da Angela Merkel için veda töreni

Alman ordusunun "Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan seremonisi, görevine veda eden Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Savunma Bakanları için düzenleniyor.

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