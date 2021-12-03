Bir devrin sonu! Almanya'da Angela Merkel için veda töreni: Törende dikkat çeken anlar
Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. En sevdiği müzik parçalarının seslendirildiği veda töreninin sonunda Merkel, aralarından kabine üyelerinin de olduğu davetlilerce alkışlarla uğurlandı. İşte törenden kareler...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanlığında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, 16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.
Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.
Veda törenine, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ile çok sayıda üst düzey siyasetçi katıldı.