Bir devrin sonu! Almanya'da Angela Merkel için veda töreni: Törende dikkat çeken anlar





Demokrasinin nefret, şiddet ve yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel, "Demokrasimiz, kendini eleştirel olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar. Dayanışma ve güvenden, ayrıca gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir." değerlendirmesinde bulundu.