'Günah evi' ortaya çıktı! ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın sapıklık mabedi evinden fotoğraflar...
ABD'nin konuştuğu davada 'Günah evi'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein, ölümünden sonra da konuşulmaya devam ediyor. Epstein'ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ederken, Epstein'ın Palm Beach'te bulunan ve sapık aktivitelerinin çoğunu gerçekleştirdiği evinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.
08.12.2021 11:42
- Son Güncelleme: 08.12.2021 12:05
Son yılların en büyük taciz ve istismar skandallarından biri olan olan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ölümünün ardından, kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılandığı dava devam ediyor.
Jeffrey Epstein'la beraber fuhuş ağının iki 'yöneticisi'nden biri olan Maxwell'in davasında ilk tanık, geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve 14 yaşında başlayan sistematik istismarın detayları mide bulandırmıştı.
İlk kez 14 yaşındayken çiftin istismarına uğradığını söyleyen ve Jane takma ismini kullanan mağdur kadın, Jeffrey Epstein'ın kendisine 14 yaşındayken cinsel istismarda bulunmaya başladığını söylemişti.