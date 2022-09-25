Doğal gaz krizinden sonra şimdi de açlık! The Guardian yazdı: İngiltere’de çocuklar açlıktan silgi yiyor

Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.