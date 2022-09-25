Doğal gaz krizinden sonra şimdi de açlık! The Guardian yazdı: İngiltere'de çocuklar açlıktan silgi yiyor
Türkiye'de ilkokul çağlarında birçoğumuz silgileri masaya sürtüp çıkan parçaları evimizde yuvarlayarak oyun hamuru haline getirip oynardık. Ancak İngiltere'deki çocuklar bu sıralar silgiyi beslenmek için kullanıyor. İngiltere birkaç aydır enerji kriziyle karşı karşıya. Ülke genelinde okul müdürleri, evlerini ısıtmak ile yemek almak arasında seçim yapmak zorunda kalan ailelerin çocuklarının okula aç geldiğini raporladı. Raporu kaleme alan İngiliz gazetesi The Guardian korkunç tablodan bahsederek aç çocukların okulda silgi yediğini ya da utançtan oyun alanlarında saklandıklarını söyledi.
Uzun zamandır enerji kriziyle boğuşan İngiltere'de bu defa da okullarda yeni sıkıntılar baş gösterdi. Ülke genelindeki okul müdürlerinin raporlarına göre okuldaki çocuklar açlıktan kırılıyor.
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre okul müdürlerinin hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçladığını ifade etti.
İngiltere'de pek çok okulda 'aç çocuk' sayısının yürekleri burkacak şekilde çoğaldığından söyleyen haberde ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek satın almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldıklarından bahsedildi.
Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.