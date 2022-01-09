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Pakistan'da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Pakistan'da çok acı bir olay yaşandı. Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybetti. Daha sonra söz konusu bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...

AJANSLAR
09.01.2022 01:36 - Son Güncelleme: 09.01.2022 01:40
Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Pakistan'da çok acı bir olay yaşandı. Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, mahsur kalan yüzlerce kişinin ordu tarafından tahliye edildiği bildirildi. En az bin aracın mahsur kaldığı tahmin edilen bölgede, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği aktarıldı.

Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Mahsur kalan tüm insanlar, Murree'de kurulan kendilerine yiyecek ve barınak sağlanacak olan beş ordu yardım kampına kaydırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Açıklamada, ordu birliklerinin iş makinaları ile ara vermeden bölgede yolları açık tutmak için çalıştığı belirtilerek, Murree Otoyolu'nun kardan temizlendiği aktarıldı.

Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Tüm kaynakların seferber edildiği bildirilen açıklamada, tüm insanlar tahliye edilene kadar ordunun sahada kalacağı aktarıldı.

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