Pakistan’da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Mahsur kalan tüm insanlar, Murree'de kurulan kendilerine yiyecek ve barınak sağlanacak olan beş ordu yardım kampına kaydırılacak" ifadeleri kullanıldı.

