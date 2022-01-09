Pakistan'da facia! Kar yağışı sonrası mahsur kalan 21 kişi araçlarında dondu...
Pakistan'da çok acı bir olay yaşandı. Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybetti. Daha sonra söz konusu bölgede mahsur kalan yüzlerce kişi tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yoğun kar yağışı sonucu yaşanan can kayıpları için taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...
09.01.2022 01:36
- Son Güncelleme: 09.01.2022 01:40
Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Mahsur kalan tüm insanlar, Murree'de kurulan kendilerine yiyecek ve barınak sağlanacak olan beş ordu yardım kampına kaydırılacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ordu birliklerinin iş makinaları ile ara vermeden bölgede yolları açık tutmak için çalıştığı belirtilerek, Murree Otoyolu'nun kardan temizlendiği aktarıldı.