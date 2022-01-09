Türkmenistan'daki Derveze gazı için flaş karar! Cehennem Kapısı kapanıyor
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Cehennem Kapısı da denen Derveze gaz kraterinde 51 yıldır yanan ateşin söndürülmesi için talimat verdi. Derveze Cehennem Kapısı eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.
09.01.2022 10:11
- Son Güncelleme: 09.01.2022 10:11
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Derveze gaz kraterinde 1971'den bu yana yanan ateşin söndürülmesi için çalışma başlatılması talimatı verdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971'den bu yana aktif durumda. Cehennem Kapısı diye de bilinen krater, turistlerin ilgisini çekiyor.