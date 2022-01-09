Türkmenistan’daki Derveze gazı için flaş karar! Cehennem Kapısı kapanıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Derveze bölgesinde uzun yıllardır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun hem çevreyi hem de civarda yaşayan insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.