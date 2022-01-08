Kazakistan'da "yüksek tehlike alarmı": Başkent Nur Sultan'da OHAL var! Gözaltı sayısı yükseliyor
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu. Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Ollaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına polis kontrol noktaları kuruldu.
Başkentte, ülke genelinde ilan edilen "yüksek tehlike alarmı" nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.
Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor.
İkinci kademe bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle ödemelerde nakit paraya ihtiyaç duyan şehir sakinleri ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Saat 23.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nur Sultan, polis tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor.
19 Ocak'a kadar OHAL ilan edilen şehirde herhangi bir çatışmanın olmadığı, genel olarak durumun istikrarlı olduğu gözlemleniyor.
4 BİN 266 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi.