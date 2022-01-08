Kazakistan'da "yüksek tehlike alarmı": Başkent Nur Sultan'da OHAL var! Gözaltı sayısı yükseliyor

Büyük alışveriş ve eğlence merkezleri, kafe ve restoranların çoğunlukta kapalı olduğu şehirde sadece marketlerden alışveriş yapılabiliyor. Başkentte toplu taşıma araçları ise hizmet vermeye devam ediyor.

İkinci kademe bankalar ile döviz bürolarının çalışmalarının askıya alınması ve internet kesintisi nedeniyle ödemelerde nakit paraya ihtiyaç duyan şehir sakinleri ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.