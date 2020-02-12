Haberler Galeri Dünya Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs salgını Endonezya'daki pazarlarda kurtlu hayvanlar, dev yılanlar ve çubuklara dizilmiş farelere olan ilginin artmasına neden oldu. Bölgenin yöresel yemeği olan yarasaların ise kilosu 4.40 dolardan satılmaya başlandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada Koronavirüsün yarasalarda bulunan virüsle yüzde 96 aynı olduğu bildirilmişti.

12.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 12.02.2020 16:42
Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Dünyanın diken üstünde takip ettiği koronavirüs, yeni adıyla Covid-19 bir günde 97 can daha aldı ve ölü sayısı 1115'e çıktı. Endonezya ve Malezya'dan gelen görüntüler ise, dünyayı dehşete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Çin, 30 Ocak tarihinden bu yana virüs salgınının ilk kez yavaşladığını duyurdu ancak buna rağmen son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 2015. Dünya çapında şimdiye kadar doğrulanmış vaka sayısı 45 bin 183'e ulaşırken, Çin yönetimi salgının Nisan ayı sonunda biteceğini tahmin ediyor.

Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Çin'in en önde gelen salgın uzmanı Zhong Nanshan, bazı eyaletlerde yeni vakaların düşüş gösterdiğini ve corona virüs salgınının bu ay zirve noktasına çıkmasını beklediklerini söyledi.

Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Şimdiye kadar ortaya çıkan vakaların 44 bin 700'den fazlası Çin ile ülkeye bağlı şehirler Hong Kong ve Macau'da belirlendi. Bilim insanları ise, Şubat ayı sonunda salgının merkezi Vuhan'da 500 bin kişinin hasta olacağını tahmin ediyor.

Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu. Çalışmada, salgının şubat ayı sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!
Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!