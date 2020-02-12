Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!

Çin, 30 Ocak tarihinden bu yana virüs salgınının ilk kez yavaşladığını duyurdu ancak buna rağmen son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 2015. Dünya çapında şimdiye kadar doğrulanmış vaka sayısı 45 bin 183'e ulaşırken, Çin yönetimi salgının Nisan ayı sonunda biteceğini tahmin ediyor.