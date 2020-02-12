Endonezya'da şok olay! Koronavirüs sonrası yarasa ve fare pazarına ilgi arttı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan Koronavirüs salgını Endonezya'daki pazarlarda kurtlu hayvanlar, dev yılanlar ve çubuklara dizilmiş farelere olan ilginin artmasına neden oldu. Bölgenin yöresel yemeği olan yarasaların ise kilosu 4.40 dolardan satılmaya başlandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada Koronavirüsün yarasalarda bulunan virüsle yüzde 96 aynı olduğu bildirilmişti.
12.02.2020 16:25
- Son Güncelleme: 12.02.2020 16:42
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