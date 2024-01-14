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25 yıl önce Jeffrey Epstein'in sapkınlığının filmini çeken Stanley Kubrick'in şüpheli ölümü!

Dünyanın günlerdir konuştuğu pedofili, fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein hakkında her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. ABD eski başkanları Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump gibi isimlerin de bulunduğu deşifre olan sapkınlık ağı 25 yıl önce Stanley Kubrick tarafından beyaz perdeye aktarılmış. Ancak Kubrick, çekimler bittikten 4 gün sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 10:16 Güncelleme 14 Ocak 2024, 10:17
25 yıl önce Jeffrey Epstein’in sapkınlığının filmini çeken Stanley Kubrick’in şüpheli ölümü! 1

ABD'de fuhuş ağı kurmak ve cinsel istismar suçlarından yattığı cezaevinde 2019'da ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili belgeler yayımlanınca "ünlü ama kirli isimler" bir bir ortaya çıktı! Bir rezil olarak dünya gündeminde olan Epstein, ABD'nin New York kentinde 1953'te Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak doğdu. Annesi ev kadını, babası bahçıvandı.

25 yıl önce Jeffrey Epstein’in sapkınlığının filmini çeken Stanley Kubrick’in şüpheli ölümü! 2

Gençliğinde New York Üniversitesi'nin matematik enstitüsüne kaydını yaptırdı ama diploma alamadı. Buna rağmen zengin çocuklarının okuduğu Dalton'da matematik ve fizik dersleri verdi. Eski öğrencilere göre, Dalton'daki görevi boyunca da uygunsuz davrandı. Lise öğrencilerine yönelik partide kızlara karşı aşırı ilgiliydi. Milliyet'te yer alan habere göre,1976'daki bir veli toplantısında bir öğrencisinin babası olan Wall Street yatırımcısı Alan Greenberg ile tanıştı. Epstein'in zekâsından etkilenen Greenberg, ona şirkette iş teklif etti. Bear Stearns'te çalışmaya başlayan Epstein, 4 yıl sonra bu şirkete ortak oldu.

25 yıl önce Jeffrey Epstein’in sapkınlığının filmini çeken Stanley Kubrick’in şüpheli ölümü! 3

KARANLIK BİR 'SERVET'
Epstein, 1988'de serveti 1 milyar doların üzerinde olan kişilere finansal danışmanlık yapan J. Epstein & Company adlı şirketi kurduğunda karanlık işler de yapmaya başladı. İç giyim markası Victoria's Secret'ın eski CEO'su Les Wexner, gizlilik içinde faaliyet yürüten firmanın bilinen tek müşterisiydi. Epstein'ın parasını tam olarak nasıl kazandığı belli olmasa da, dünya çapında mülk satın alırken serveti arttı.

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