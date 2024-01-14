25 yıl önce Jeffrey Epstein'in sapkınlığının filmini çeken Stanley Kubrick'in şüpheli ölümü!

1 ABD'de fuhuş ağı kurmak ve cinsel istismar suçlarından yattığı cezaevinde 2019'da ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili belgeler yayımlanınca "ünlü ama kirli isimler" bir bir ortaya çıktı! Bir rezil olarak dünya gündeminde olan Epstein, ABD'nin New York kentinde 1953'te Yahudi göçmenlerin çocuğu olarak doğdu. Annesi ev kadını, babası bahçıvandı.

2 Gençliğinde New York Üniversitesi'nin matematik enstitüsüne kaydını yaptırdı ama diploma alamadı. Buna rağmen zengin çocuklarının okuduğu Dalton'da matematik ve fizik dersleri verdi. Eski öğrencilere göre, Dalton'daki görevi boyunca da uygunsuz davrandı. Lise öğrencilerine yönelik partide kızlara karşı aşırı ilgiliydi. Milliyet'te yer alan habere göre,1976'daki bir veli toplantısında bir öğrencisinin babası olan Wall Street yatırımcısı Alan Greenberg ile tanıştı. Epstein'in zekâsından etkilenen Greenberg, ona şirkette iş teklif etti. Bear Stearns'te çalışmaya başlayan Epstein, 4 yıl sonra bu şirkete ortak oldu.