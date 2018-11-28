Otelde yılanlı tecavüz!

Çin'de bir adam, otel odasına zorla götürdüğü kadına tehditte bulundu.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 12:28:37 Güncelleme: 13:43:06
Otelde yılanlı tecavüz!

Çin'de bir adam, otel odasına zorla götürdüğü kadına tehditte bulundu.

Otelde yılanlı tecavüz!

Kadına ölümcül üç yılanını göstererek; tecavüz etmesine izin vermezse, onu sürüngenlerle öldüreceğini söyledi.

Otelde yılanlı tecavüz!

Geçen hafta gerçekleşen tecavüzün ardından, adamın banyoya girmesini fırsat bilen kadın, odadan kaçtı.

Otelde yılanlı tecavüz!

Kadının müracaat ettiği polis, adamın cesedini otel odasında buldu.

Otelde yılanlı tecavüz!

Adamın yılan ısırığı yüzünden öldüğü belirlendi.

Otelde yılanlı tecavüz!

Yılanların koridordaki görüntüleri 16 milyondan fazla kez izlendi.

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