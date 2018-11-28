Otelde yılanlı tecavüz!

Çin'de bir adam, otel odasına zorla götürdüğü kadına tehditte bulundu. Çin'de bir adam, otel odasına zorla götürdüğü kadına tehditte bulundu. Kadına ölümcül üç yılanını göstererek; tecavüz etmesine izin vermezse, onu sürüngenlerle öldüreceğini söyledi. Geçen hafta gerçekleşen tecavüzün ardından, adamın banyoya girmesini fırsat bilen kadın, odadan kaçtı. Kadının müracaat ettiği polis, adamın cesedini otel odasında buldu. Adamın yılan ısırığı yüzünden öldüğü belirlendi. Yılanların koridordaki görüntüleri 16 milyondan fazla kez izlendi.