O liste açıklandı! En güçlü füzelere sahip ülke hangisi?
Gelişen teknoloji ile birlikte savaş ve savunma teknolojileri her geçen gün güncelleniyor. Özellikle orduların savunma füzeleri en çok dikkat çekenlerden. Dünyanın en güçlü füzelere sahip ülkeleri listesi yayınlandı. Türkiye küresel füze güçlerinin sıralandığı bu listede kendine yer buldu. Peki en güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Türkiye listede kaçıncı? İşte ayrıntılar.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 10:45:44 Güncelleme: 11:00:34
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