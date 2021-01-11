Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları
Filipinler'de bir otel odasında 23 yaşındaki genç hostesin cansız bedeni bulundu. Uçuş görevlisinin yanında bulunan üç erkeğin haricinde odaya sekiz kişinin daha girdiği tespit edildi. Vahşice öldürülen genç kadınla birlikte odaya çıkan zanlıların kamera görüntüleri medyada yayınlandı yer yerinden oynadı. Genç kızın otopsi raporunda "cinsel organında yırtıklar ve spermler" tespit edilirken, odada bulunan 11 şüpheli tecavüzle suçlanıyor.
11.01.2021 11:02
- Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02
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