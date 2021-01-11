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Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Filipinler'de bir otel odasında 23 yaşındaki genç hostesin cansız bedeni bulundu. Uçuş görevlisinin yanında bulunan üç erkeğin haricinde odaya sekiz kişinin daha girdiği tespit edildi. Vahşice öldürülen genç kadınla birlikte odaya çıkan zanlıların kamera görüntüleri medyada yayınlandı yer yerinden oynadı. Genç kızın otopsi raporunda "cinsel organında yırtıklar ve spermler" tespit edilirken, odada bulunan 11 şüpheli tecavüzle suçlanıyor.

11.01.2021 11:02 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:02
Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Arkadaşlarıyla beraber yılbaşı partisine katılan 23 yaşındaki hostes Christine Angelica Dacera, eğlencenin ardından kaldığı otele geri döndü.

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Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Filipinler'in Makati kentinde ertesi günün sabahı Christine, polis tarafından bilincini yitirmiş halde küvette bulundu.

Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Genç hostesi baygın halde bulan üç arkadaşı ve otel personeli, Dacera'yı tedavisi için hemen hastaneye götürdü.

Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Hastaneye ulaştıklarında 23 yaşındaki genç uçuş görevlisinin bilinci halen kapalı durumdaydı. Doktorlar Christine'nin hastaneye getirilmeden önce öldüğünü belirledi.

Otel odasında cesedi bulunan hostesin odaya girmeden öncesi son anları

Polis, Christine Angelica Dacera'nın ölümünü araştırırken yılbaşı gecesi otel odasında 11 erkeğin de olduğunu tespit etti.

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