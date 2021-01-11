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İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

Son dakika haberi... Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bugün 53 gemiyle yürütülecek. Yeri tespit edilen uçağın karakutusu henüz deniz altından çıkarılamadı. Endonezya'daki trajik uçak kazası ne yazık ki bir ilk değil. Tarihte onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan birçok uzak kazası bulunuyor. Hatta bir kazada bir Devlet Başkanı da uçaktaki 95 kişiyle birlikte hayatını yitirdi.

AA
11.01.2021 09:08 - Son Güncelleme: 11.01.2021 09:17
İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

Endonezya'da Cakarta-Pontinak seferini yapmak üzere havalandıktan 4 dakika sonra Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında düşen Boeing 737 500 tipi yolcu uçağında, 12 kişilik kabin ekibiyle aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 62 kişi yaşamını yitirdi.

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İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, uçağın yeri tespit edilen kara kutusu ise henüz denizdeki enkazdan çıkarılamadı.

Yakın tarihte yaşanan benzer trajik uçak kazaları şu şekilde sıralanıyor:

İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

8 Ocak 2020: Tahran-Kiev seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü, kazada 176 kişi hayatını kaybetti. İran, hava savunma sisteminden fırlatılan füzelerle uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladı.

İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

10 Mart 2019: Addis Ababa-Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait 737 Max 8 tipi yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetti.

İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...

29 Ekim 2018: Cakarta-Pangkal Piang seferini yapan Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, havalandıktan kısa süre sonra denize çakıldı. Kazada 189 kişi yaşamını yitirdi.

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