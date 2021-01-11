İşte yakın tarihte yaşanan en ölümcül uçak kazaları! Devlet Başkanını taşıyan uçak 96 kişiye mezar olmuştu...
Son dakika haberi... Endonezya'da yolcu uçağının düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bugün 53 gemiyle yürütülecek. Yeri tespit edilen uçağın karakutusu henüz deniz altından çıkarılamadı. Endonezya'daki trajik uçak kazası ne yazık ki bir ilk değil. Tarihte onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan birçok uzak kazası bulunuyor. Hatta bir kazada bir Devlet Başkanı da uçaktaki 95 kişiyle birlikte hayatını yitirdi.
11.01.2021 09:08
- Son Güncelleme: 11.01.2021 09:17
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