Azerbaycan halkı evlerine dönmenin sevincini yaşıyor! '30 yıldır bu günü bekledik'

Haklı olduklarını bir kez daha dünyaya duyurduklarını vurgulayan Hümmedov, şöyle devam etti: "Türk'ün toprağını kimsenin alamayacağını tüm dünyaya ispat ettik. Günlerdir sığınaklardaydık. Ağır bombardıman altındaydık. Roketlerle, obüslerle, toplarla ateş açıyorlardı. Biz korkmuyoruz. Bunda böyle de savaşmaya hazırız. Bugün geri döndük evimize. Çocuklarımız da mutlu. Evlerimiz bombardıman altında dağıldı ama önemi yok. Eşyanın önemi yok. Biz çamurdan da ev yaparız."