Azerbaycan halkı evlerine dönmenin sevincini yaşıyor! '30 yıldır bu günü bekledik'
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında dün ilan edilen ateşkes dolayısıyla Terter kentinde günlerdir sığınaklarda yaşamını sürdüren halk evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Günlerdir ağır bombardımana tutulan Yeni Kasaba sitesinde kalan Gülşen Agayeva, sığınaktan çıkarak evine geri dönmekten mutlu olduğunu belirterek, "O günler arkada kaldı. Ben Kelbecer'de doğdum. Sukavuşan'dan Terter'e geldim. Cumhurbaşkanımız Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Aziz Şuşa'mız alındı, Kelbecer'imiz, Laçın'ımız da alınır. Türk milletine kurban." ifadelerini kullandı.
"BUGÜN HAKLININ HAKSIZA GALİP GELDİĞİ GÜNDÜR"
Salih Hümmedov da bugünün hem Azerbaycan hem de Türk dünyasının bayramı olduğunu söyleyerek, "Bugün haklının haksıza galip geldiği gündür. 30 yıldır biz bugünü bekledik. 30 senedir ancak bekledik savaşta galip gelmeyi. Bugün evlerimize dönüyoruz. Bunun için Türk dünyasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haklı olduklarını bir kez daha dünyaya duyurduklarını vurgulayan Hümmedov, şöyle devam etti: "Türk'ün toprağını kimsenin alamayacağını tüm dünyaya ispat ettik. Günlerdir sığınaklardaydık. Ağır bombardıman altındaydık. Roketlerle, obüslerle, toplarla ateş açıyorlardı. Biz korkmuyoruz. Bunda böyle de savaşmaya hazırız. Bugün geri döndük evimize. Çocuklarımız da mutlu. Evlerimiz bombardıman altında dağıldı ama önemi yok. Eşyanın önemi yok. Biz çamurdan da ev yaparız."