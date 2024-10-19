SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

One Direction’ın yıldızı Liam Payne ölmeden önce ne içti? Polis açıkladı

One Direction'ın yıldızı ünlü şarkıcı Liam Payne'nin kaldığı otelin odasındaki balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli ölüm ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Aires polisi, Liam'ın Cristal adı verilen güçlü bir maddeyi kullanarak uyuşturucu kullandığı yönündeki teoriyi araştırdıklarını duyurdu. İşte, Payne'nin ölümü ile ilgili detaylar&hellip;

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:26 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 14:29
One Direction’ın yıldızı Liam Payne ölmeden önce ne içti? Polis açıkladı

One Direction'ın yıldızı dünyaca ünlü şarkıcı Liam Payne'nin şüpheli ölümü ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Geçmiş paylaşımları gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü
İntihar mı kaza mı? Eski One Direction yıldızı Liam Payne nasıl öldü? Geçmiş paylaşımları gündem oldu! Odasından çıkanlar hayrete düşürdü

One Direction’ın yıldızı Liam Payne ölmeden önce ne içti? Polis açıkladı

Arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak üzere Arjantin'e giden ve Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden yıldızın düşmeden önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

One Direction’ın yıldızı Liam Payne ölmeden önce ne içti? Polis açıkladı

POLİS DUYURDU: PAYNE ÖLMEDEN ÖNCE NE İÇTİ?

Polis, One Direction grubunun trajik yıldızı Liam Payne'in düşerek öldüğü sırada uyuşturucu ilaçların etkisinde kalmış olabileceğini söyledi.

SON DAKİKA