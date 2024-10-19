One Direction’ın yıldızı Liam Payne ölmeden önce ne içti? Polis açıkladı

One Direction'ın yıldızı dünyaca ünlü şarkıcı Liam Payne'nin şüpheli ölümü ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak üzere Arjantin'e giden ve Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden yıldızın düşmeden önce uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
POLİS DUYURDU: PAYNE ÖLMEDEN ÖNCE NE İÇTİ?
Polis, One Direction grubunun trajik yıldızı Liam Payne'in düşerek öldüğü sırada uyuşturucu ilaçların etkisinde kalmış olabileceğini söyledi.