Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya'da ortalık karıştı
Japonya'da ortalı karıştı...Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı. İşte bölgeden kareler...
15.01.2022 21:35
- Son Güncelleme: 15.01.2022 21:37
Japonya'da ortalık karıştı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.
JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.