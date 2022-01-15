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Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya'da ortalık karıştı

Japonya'da ortalı karıştı...Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı. İşte bölgeden kareler...

15.01.2022 21:35 - Son Güncelleme: 15.01.2022 21:37
Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya’da ortalık karıştı

Japonya'da ortalık karıştı. Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.

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Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya’da ortalık karıştı

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı haberine göre, Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya’da ortalık karıştı

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya’da ortalık karıştı

Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.

Önce yanardağ patladı sonra tsunami oluştu! Japonya’da ortalık karıştı

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

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