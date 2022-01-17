The Simpsons kehanetleri yine mi tutacak? Koronavirüs 2022'de bitecek
The Simpsons dizisinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Son olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden koronavirüsü bilen The Simpsons'ın 2022 kehanetleri insanlık adına umut verici. Diziye göre milyonlarca kişinin ölümüne neden olan koronavirüs bu yıl bitecek. İşte The Simpsons çizgi filminin kehanetleri...
Uzun yıllardır ekranlarda olan ve yayınlandığı her bölümde gelecekle ilgili toeriler öne süren The Simpsons dizisi, Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını gibi olayları önceden bilmişti.
The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor. Teknolojik gelişmeler göz önüne aldığında serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.
Simpsonlar dizisinde gösterilen cihaz bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. 2022 yılı için bu icat konusunda bilim insanlarının harekete geçeceği öngörülüyor.
2019 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.