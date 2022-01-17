The Simpsons kehanetleri yine mi tutacak? Koronavirüs 2022’de bitecek

Uzun yıllardır ekranlarda olan ve yayınlandığı her bölümde gelecekle ilgili toeriler öne süren The Simpsons dizisi, Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını gibi olayları önceden bilmişti.