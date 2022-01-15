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Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin'de tarih öğretmeninin utanç anları

Çin'de bir tarih öğretmeni ders için girdiği sınıfta utanç dolu anlar yaşadı. Öğretmen, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açtı. Sınıftan 1 dakikalığına çıkan öğretmen, geri döndüğünde sınıftaki uğultuyu fark ederek videoyu kapattı. Video, toplamda 30 saniye boyunca ekranda kaldı.

15.01.2022 16:50 - Son Güncelleme: 15.01.2022 16:50
Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin’de tarih öğretmeninin utanç anları

Çin'de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açtı.

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Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin’de tarih öğretmeninin utanç anları

Sınıftan 1 dakikalığına çıkan öğretmen, geri döndüğünde sınıftaki uğultuyu fark ederek videoyu kapattı. Video, toplamda 30 saniye boyunca ekranda kaldı.

Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin’de tarih öğretmeninin utanç anları

Çin'de ismi açıklanmayan tarih öğretmeni, skandal bir harekete imza attı.

Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin’de tarih öğretmeninin utanç anları

Öğrencilerine ders anlatmak için hazırlandığı sırada akıllı tahtayı açan ve bir video seçen öğretmen, görüntüleri oynatmaya başladı. Tarih öğretmeni daha sonra sınıftan çıktı.

Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin’de tarih öğretmeninin utanç anları

UĞULTU SESLERİNE KOŞTU
Tahtada cinsel içerikli görüntülerin oynamasının ardından öğrenciler de büyük bir şaşkınlık geçirdi.

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