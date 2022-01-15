Cinsel ilişkiye girdiği anları öğrencilerine izletti! Çin'de tarih öğretmeninin utanç anları
Çin'de bir tarih öğretmeni ders için girdiği sınıfta utanç dolu anlar yaşadı. Öğretmen, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açtı. Sınıftan 1 dakikalığına çıkan öğretmen, geri döndüğünde sınıftaki uğultuyu fark ederek videoyu kapattı. Video, toplamda 30 saniye boyunca ekranda kaldı.
15.01.2022 16:50
- Son Güncelleme: 15.01.2022 16:50
Çin'de ismi açıklanmayan bir tarih öğretmeni, sınıfta öğrencilerine ders videosu açmak istediği sırada yanlışlıkla kendisine ait cinsel içerikli videoyu açtı.
Öğrencilerine ders anlatmak için hazırlandığı sırada akıllı tahtayı açan ve bir video seçen öğretmen, görüntüleri oynatmaya başladı. Tarih öğretmeni daha sonra sınıftan çıktı.