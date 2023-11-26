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On binler Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde "İsrail'e desteği sona erdirin"

Dünya soykırımcı İsrail'e karşı ayaklanmaya devam ediyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliama imza atan İsrail'e karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi. İsrail ürünlerine karşı boykot da tüm dünyada dalga dalga yayılırken Bursa'da da 5 bin çocuk el ele verdi, 1,5 kilometrelik sevgi zinciriyle İsrail'i protesto etti. İşte Filistin'e destek yürüyüşünden detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 00:49 Güncelleme 26 Kasım 2023, 01:34
On binler Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde İsrail’e desteği sona erdirin 1

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.

On binler Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde İsrail’e desteği sona erdirin 2

Kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan vatandaşlar, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü.

On binler Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde İsrail’e desteği sona erdirin 3

Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

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