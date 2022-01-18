Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!
Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün Omicron varyantı Türkiye'de de baskın vaka haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatlik vaka sayısında Omicron varyantı kaynaklı artışlar yaşandığını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, Omicron varyantının iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı. İşte detaylar
18.01.2022 12:24
- Son Güncelleme: 18.01.2022 12:24
Koronavirüsün diğer varyantlarına oranla daha hızlı yayılması ile dikkat çeken Omicron varyantında iki yeni semptom ortaya çıktı.
Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.