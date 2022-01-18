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Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün Omicron varyantı Türkiye'de de baskın vaka haline geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatlik vaka sayısında Omicron varyantı kaynaklı artışlar yaşandığını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, Omicron varyantının iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı. İşte detaylar

18.01.2022 12:24 - Son Güncelleme: 18.01.2022 12:24
Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Omicron ile ilgili yeni detaylar geldi. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...

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Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Koronavirüsün diğer varyantlarına oranla daha hızlı yayılması ile dikkat çeken Omicron varyantında iki yeni semptom ortaya çıktı.

Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

2 YENİ SEMPTOM
Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.

Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.

Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.

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