Alman medyasında SİHA hazımsızlığı! Skandal çağrı: Türk SİHA’ları yasaklansın

"MOSKOVA'YLA ÇATIŞMAYA GİRDİ"

Erdoğan, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın davrandı, ancak aynı zamanda Suriye'ye asker göndererek, Libya'ya askeri danışmanlar göndererek ve komşu Ermenistan ile bir çatışmada Azerbaycan'a dolaylı ama açık bir şekilde yardım ederek Moskova ile çatışmaya girdi. Türkiye bu noktada Karadeniz'in tek giriş ve çıkış noktası olan Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek doğrudan deniz geçidinin anahtarlarını elinde tutuyor."