Alman medyasında SİHA hazımsızlığı! Skandal çağrı: Türk SİHA'ları yasaklansın
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki SİHA'ların başarıları dünyayı kendisine hayran bırakırken birçok ülke Türk kuşlarını savunmalarına eklemek için sıraya girdi. Tabii bu dönemde SİHA hazımsızlığı yaşayanlar da oldu. Son hazımsızlık örneği de Almanya. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türk SİHA'ları ile istediğini yapabildiğini dile getiren Alman Handelsblatt gazetesi, bu teknolojinin bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı.
Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.
ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI
Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı.
Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.
"DURDURMALIYIZ"
Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.
Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.
HERKES SİHA'LARA HAYRAN!
Öte yandan Avrupa'dan Asya'ya birçok ülke SİHA'ların başarılarını öve öve bitiremiyor.
Japonya'nın beş ulusal gazetesinden biri olan ve üç milyonluk tirajıyla dünyanın en büyük ekonomi gazeteleri arasında yer alan Nikkei Asia'da (Nihon Keizai Shinbun), kapsamlı bir Türkiye analizi yayımlandı. Makalede şu ifadeler kullanıldı:
"ERDOĞAN KALIPLARI KIRDI"
"2014'te Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan, Türk siyasetinde onlarca yıllık Batı yanlısı politikanın kalıbını kırdı. Uzun zamandır NATO'nun uysal bir üyesi, Avrupa'nın çevresinde sessiz, laik bir ülke olarak görülen ve sabırla Avrupa Birliği'ne katılmayı bekleyen Türkiye, artık kendini bölgesel bir hegemon olarak görüyor.
"MOSKOVA'YLA ÇATIŞMAYA GİRDİ"
Erdoğan, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın davrandı, ancak aynı zamanda Suriye'ye asker göndererek, Libya'ya askeri danışmanlar göndererek ve komşu Ermenistan ile bir çatışmada Azerbaycan'a dolaylı ama açık bir şekilde yardım ederek Moskova ile çatışmaya girdi. Türkiye bu noktada Karadeniz'in tek giriş ve çıkış noktası olan Rusya'nın Akdeniz'e açılan tek doğrudan deniz geçidinin anahtarlarını elinde tutuyor."