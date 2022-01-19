Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

BAKANLAR CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK

Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.