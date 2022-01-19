Beyaz Saray 'durum oldukça tehlikeli' ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!
ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
19.01.2022 00:33
- Son Güncelleme: 19.01.2022 00:42
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.