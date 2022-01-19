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Haberler Dünya Beyaz Saray 'durum oldukça tehlikeli' ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!

Beyaz Saray 'durum oldukça tehlikeli' ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bütün seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

19.01.2022 00:33 - Son Güncelleme: 19.01.2022 00:42
Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

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Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı.

Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

BAKANLAR CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK
Psaki, Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu sabah gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Cenevre'de bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını ve Blinken'ın bu görüşmede Rusya'yı gerginliği azaltma konusunda uyaracağını belirtti.

Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

Ukrayna-Rusya geriliminin sorumlusunun sınıra on binlerce asker yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ifade eden Psaki, şunları kaydetti:

Beyaz Saray ’durum oldukça tehlikeli’ ifadeleriyle duyurdu: Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir!

"Açık konuşayım; şu anda durum oldukça tehlikeli.

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