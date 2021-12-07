Omicron varyantının kökeni ortaya çıktı! Bu kez yarasa değil!

32 MUTASYONA SAHİP

Şimdiye kadar, Omicron varyantının başak proteinlerinde, 32 mutasyon bulundu. Bu yüzden uzmanlar, yeni varyantın virüsün diğer türlerine göre hem daha bulaşıcı olacağından hem de aşıların etkisiz hale geleceği konusunda endişe ediyor.