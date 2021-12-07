Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

MOLOTOFLAR HAVADA UÇUŞTU

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde toplanan yüzleri maskeli bir grubun taş ve molotofkokteyli atması üzerine polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.