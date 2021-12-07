Vav TV İzle
Haberler Dünya Yunanistan'da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Yunanistan'da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Yunanistan'ın başkenti Atina karıştı. 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Sokaklar savaş alanına döndü. İşte Atina sokaklarından görüntüler...

07.12.2021 01:44 - Son Güncelleme: 07.12.2021 01:45
Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Yunanistan'ın başkenti Atina karıştı. 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

MOLOTOFLAR HAVADA UÇUŞTU

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Grigoropulos'un öldürüldüğü Eksarhia semtinde toplanan yüzleri maskeli bir grubun taş ve molotofkokteyli atması üzerine polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Atina'da düzenlenen gösteriler nedeniyle yaklaşık 4 bin polis görevlendirilerek yoğun güvenlik önlemleri alınırken, başkent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Selanik'te de aynı nedenle düzenlenen eylemde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Yunanistan’da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!

Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA