Yunanistan'da ortalık karıştı: Atina sokakları savaş alanı!
Yunanistan'ın başkenti Atina karıştı. 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Sokaklar savaş alanına döndü. İşte Atina sokaklarından görüntüler...
07.12.2021 01:44
- Son Güncelleme: 07.12.2021 01:45
Yunanistan'ın başkenti Atina karıştı. 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 13. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşün ardından polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.
Atina'da düzenlenen gösteriler nedeniyle yaklaşık 4 bin polis görevlendirilerek yoğun güvenlik önlemleri alınırken, başkent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.