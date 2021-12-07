Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan'da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar
Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Naryn Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor. Altın madencileri her gün 400-500 gram altın çıkarıyor. Bu da yaklaşık 389 bin lira yapıyor. İşte buz gibi havada altın yolculuğu...
07.12.2021 11:47
- Son Güncelleme: 07.12.2021 11:56
Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Naryn Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor.
Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor.
Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor bu da yaklaşık 2250 Kırgızistan Somu ya da 23 dolar ediyor.