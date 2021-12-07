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Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan'da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Naryn Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor. Altın madencileri her gün 400-500 gram altın çıkarıyor. Bu da yaklaşık 389 bin lira yapıyor. İşte buz gibi havada altın yolculuğu...

AA
07.12.2021 11:47 - Son Güncelleme: 07.12.2021 11:56
Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan’da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Uzun yıllardır, Kırgızistan'ın Narın bölgesindeki Tash-Bashat köyünün sakinleri Naryn Nehri kıyısında altın madenciliğine devam ediyor.

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Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan’da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Altın madenciliği, üretim olmayan yerdeki köylüler için önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan’da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Kış mevsiminde su seviyesinin azalması ve sığ suda çalışmanın kolaylaşması nedeniyle altın arama faaliyetleri yoğunlaşıyor.

Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan’da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Altın madencileri her gün yaklaşık 400-500 gram altın çıkarıyor bu da yaklaşık 2250 Kırgızistan Somu ya da 23 dolar ediyor.

Günlük 389 bin lira kazanıyorlar! Kırgızistan’da altın madencileri dondurucu soğukta altın çıkarıyorlar

Tash-Bashat köyünde yaşayan 24 yıldır Narın nehrinin kıyısında altın madenciliğine devam eden Esengul İsabekov (fotoğrafta), eşi ve oğlu Tölögön da diğer madenciler gibi zor koşullarda 40 derecenin altında, özel giysiler giyerek altın arıyor.

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