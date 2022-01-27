Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3'te 2'sinde görüldü! Omicron'a yakalanan hastaların daha önce...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün son varyantı Omicron hakkında şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. İngiltere'de binlerce gönüllü ile yapılan çalışmada Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 ile enfekte olduğu görüldü.
27.01.2022 10:24
- Son Güncelleme: 27.01.2022 10:41
Bilim insanları, bu dönemde pozitif test eden kişilerin neredeyse tamamının Omicron varyantı ile enfekte olduğunu açıkladı.