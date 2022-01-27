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Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3'te 2'sinde görüldü! Omicron'a yakalanan hastaların daha önce...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün son varyantı Omicron hakkında şoke eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. İngiltere'de binlerce gönüllü ile yapılan çalışmada Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 ile enfekte olduğu görüldü.

27.01.2022 10:24 - Son Güncelleme: 27.01.2022 10:41
Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3’te 2’sinde görüldü! Omicron’a yakalanan hastaların daha önce...

Yakın zamanda Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerin üçte ikisi, daha önce Covid-19'a yakalandıklarını açıkladı. Bulgular, İngiltere'de binlerce gönüllü üzerinde sürüntü testi yapan büyük ve devam eden bir çalışma olan React'ten geldi.

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Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3’te 2’sinde görüldü! Omicron’a yakalanan hastaların daha önce...

Araştırmacılar, sonuçların Covid-19'a tekrar yakalanma olasılığı olan grupları ortaya koyduğunu söyledi. Bunlar arasında sağlık çalışanları, çocuklu haneler veya tek bir çatı altında çok sayıda üyesi olan aileler yer alıyor.

Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3’te 2’sinde görüldü! Omicron’a yakalanan hastaların daha önce...

Bununla birlikte, çalışmada iki milyondan fazla kişinin verileri kullanıldı. 2022'nin ilk iki haftasına ait sonuçlar, gönüllülere yapılan yaklaşık 100 bin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testine dayanıyor.

Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3’te 2’sinde görüldü! Omicron’a yakalanan hastaların daha önce...

Bilim insanları, bu dönemde pozitif test eden kişilerin neredeyse tamamının Omicron varyantı ile enfekte olduğunu açıkladı.

Omicron hakkında şoke eden araştırma! Hastaların 3’te 2’sinde görüldü! Omicron’a yakalanan hastaların daha önce...

Diğer taraftan, testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı bildirildi.

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