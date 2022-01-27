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Canlı yayında frikik: Sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

ABD'li eski model ve televizyon sunucusu Jenny Scordamaglia, canlı yayında frikik verdi. Scordamaglia içine sütyen giymemişti ve derin bir göğüs dekoltesi vardı. Bir gece kulübünde röportaj yaptığı sırada kazayla derin göğüs dekoltesi açıldı ve sütyeni olmadığı için göğüsleri gözüktü. O anlar canlı yayında ekranlara yansırken güzel sunucu yayına devam etti.

27.01.2022 13:39 - Son Güncelleme: 27.01.2022 13:58
Canlı yayında frikik: sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

Canlı yayınlardaki talihsiz kazalara bir yenisi de ABD'de eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Canlı yayında frikik: sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı.

Canlı yayında frikik: sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

SÜTYEN GİYMEMESİ BAŞINI YAKTI
Gömleğinin düşmesi nedeniyle güzel sunucunun göğüsleri açıldı.

Canlı yayında frikik: sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

Bu sırada durumu toparlamaya çalışan Scordamaglia'nın hiçbir şey olmamış gibi röportajlarına devam etmesi dikkat çekti.

Canlı yayında frikik: sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...

DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞAMIŞTI
Güzel televizyon sunucusu, daha önce de benzer kazalarla karşı karşıya kalmıştı.

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