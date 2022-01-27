Canlı yayında frikik: Sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri gözüktü! Derin dekolte...
ABD'li eski model ve televizyon sunucusu Jenny Scordamaglia, canlı yayında frikik verdi. Scordamaglia içine sütyen giymemişti ve derin bir göğüs dekoltesi vardı. Bir gece kulübünde röportaj yaptığı sırada kazayla derin göğüs dekoltesi açıldı ve sütyeni olmadığı için göğüsleri gözüktü. O anlar canlı yayında ekranlara yansırken güzel sunucu yayına devam etti.
27.01.2022 13:39
- Son Güncelleme: 27.01.2022 13:58
Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı.