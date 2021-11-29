Omicron hakkında bilinmesi gerekenler! Neden Omicron deniyor? Aşılar Omicron’a etkili mi? Ne kadar yayılmış olabilir?

Epidemiyologlar daha fazla bilgi edinmek için yarışırken, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke o zamandan beri güney Afrika'dan seyahatleri kısıtladı. Vakalar yaklaşık bir düzine ülkede tespit edildi, ancak çoğu Afrika'ya yapılan son seyahatlerle bağlantılı değil.