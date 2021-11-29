Omicron hakkında bilinmesi gerekenler! Neden Omicron deniyor? Aşılar Omicron’a etkili mi? Ne kadar yayılmış olabilir?
2019 yılında ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele devam ederken yeni bir varyantının daha çıkması şoke etti. Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, dünyayı alarma geçirdi. Birçok ülke Güney Afrika ile seyahat yasağı getirdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken DSÖ, yeni varyantın ismini açıkladı: Omicron. DSÖ, Omicron'un yüksek riskli bir varyant olduğunu bildirirken milyonlarca kişi yeni varyantın belirtilerinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Omicron hakkında ne biliyoruz? Neden Omicron deniyor? Aşılar Omicron'a etkili mi? Ne kadar yayılmış olabilir? İşte detaylar...
Omicron varyantı, epidemiyologları arasında daha bulaşıcı hale gelebileceğinden alarma geçirdi. Bilim adamları yeni vakalar doğrulandıkça daha fazla bilgi edinmek için yarışıyorlar.
Perşembe günü Güney Afrika, bilim adamlarının vücudun bağışıklık savunmasından kaçmayı daha bulaşıcı ve usta hale getirebilecek çok sayıda mutasyona sahip bir varyant tespit ettiklerini doğruladı. Cuma günü, Dünya Sağlık Örgütü bunu bir "endişe varyantı" olarak nitelendirdi ve Yunanca bir harf tanımı verdi: Omicron.
Epidemiyologlar daha fazla bilgi edinmek için yarışırken, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke o zamandan beri güney Afrika'dan seyahatleri kısıtladı. Vakalar yaklaşık bir düzine ülkede tespit edildi, ancak çoğu Afrika'ya yapılan son seyahatlerle bağlantılı değil.
Aşıların yeni varyanta karşı nasıl durduğunu incelemek için çalışmalar devam ediyor ve bazı uzmanlar koruma sağlayacaklarına dair ilk iyimserliklerini dile getiriyorlar.
Scripps Araştırma Çeviri Enstitüsü müdürü Eric Topol Cuma günkü röportajında "Bu, Delta'dan bu yana gördüğümüz en endişe verici varyant" dedi.
OMİCRON NEREDE ÇIKTI?
Yeni varyant ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi, ancak nereden geldiği bilinmiyor. Salı günü, Güney Afrika'daki bilim adamları varyantla ilgili verileri kamuoyuna açıkladılar. Farklı diziyi fark eden Imperial College London'daki bir virolog Tom Peacock, "gerçekten korkunç Başak mutasyon profili" dedi.