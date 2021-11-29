Dünya yeni varyant Omicron (NU)’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması
Dünya geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantını konuşuyor. DSÖ'nün Omicron (NU) adını verdiği varyant, nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapattı. Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu iddia edilirken DSÖ'den yeni bir açıklama daha geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi. Öte yandan DSÖ küresel riskin çok yüksek olduğunu da bildirdi.
29.11.2021 10:32
- Son Güncelleme: 29.11.2021 10:36
DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.
Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.