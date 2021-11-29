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Haberler Dünya Dünya yeni varyant Omicron (NU)’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

Dünya yeni varyant Omicron (NU)’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

Dünya geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan koronavirüsün yeni varyantını konuşuyor. DSÖ'nün Omicron (NU) adını verdiği varyant, nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapattı. Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu iddia edilirken DSÖ'den yeni bir açıklama daha geldi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi. Öte yandan DSÖ küresel riskin çok yüksek olduğunu da bildirdi.

29.11.2021 10:32 - Son Güncelleme: 29.11.2021 10:36
Dünya yeni varyant Omicron NU’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, daha hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildirdi.

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Dünya yeni varyant Omicron NU’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanması eleştirildi.

Dünya yeni varyant Omicron NU’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

Açıklamada, "Artan sayıda ülke, yeni Omicron varyantıyla ilgili endişeler nedeniyle güney Afrika ülkelerine uçuş yasakları uygularken, DSÖ ülkeleri bilimi ve Uluslararası Sağlık Düzenlemelerini takip etmeye davet ediyor." denildi.

Dünya yeni varyant Omicron NU’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Dünya yeni varyant Omicron NU’u konuşuyor! Omicron’un belirtileri nelerdir? DSÖ’den flaş Omicron açıklaması

Omicron'un Delta dahil diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olup olmadığının ve kişiden kişiye daha kolay yayılıp yayılmadığının net olmadığı vurgulana açıklamada, bununla beraber Afrika'nın güneyindeki ülkelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan insanların sayısının arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, bu durumun Omicron'dan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını anlamak için epidemiyolojik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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