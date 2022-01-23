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ABD'de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1400 artarak 865 bin 969'a çıktı.

23.01.2022 18:56 - Son Güncelleme: 23.01.2022 18:56
ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 283 bin 742 artarak 70 milyon 495 bin 875 olarak kayıtlara geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede 1400 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 865 bin 969'a çıktı.

ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

CALIFORNIA İLK SIRADA
California, 7 milyon 664 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 5 milyon 905 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 324 bini aşkın vakayla Florida izledi.

ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

California can kaybında 78 bin 553 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 78 bin 55, Florida'da ise 63 bin 763 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

AŞILAMADA SON DURUM
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 67,3'üne iki doz aşı uygulandı.

ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

Aşısı tamamlananların yüzde 42,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 83 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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