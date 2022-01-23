ABD'de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi
Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1400 artarak 865 bin 969'a çıktı.
23.01.2022 18:56
- Son Güncelleme: 23.01.2022 18:56
ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 283 bin 742 artarak 70 milyon 495 bin 875 olarak kayıtlara geçti.