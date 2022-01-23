ABD’de koronavirüs salgını kaynaklı can kayıpları artıyor: 865 bin 969 kişi yaşamını yitirdi

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 67,3'üne iki doz aşı uygulandı.



