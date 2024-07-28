Olimpiyat Oyunları’nda tecavüzcü var! 12 yaşındaki kıza tecavüz eden Steven Van de Velde için skandal savunma: Pedofil olmadığı için risk değil

Sapkın LGBT'lilere geçit töreni, Drag Queen ile "Son Akşam Yemeği" canlandırması… 2024 Paris Yaz Olimpiyatları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hollanda milli takımında plaj voleybolu kategorisinde yarışan Steven Van de Velde'nin 2016 yılında 12 yaşındaki bir İngiliz kıza cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Hollanda ise hüküm giymiş tecavüzcüyü milli takımda yarıştırmaktan çekinmedi ve skandal bir açıklama yaptı. İşte, Hollanda takımı için kara bir leke olarak görülen Steven Van de Velde…