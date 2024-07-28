Olimpiyat Oyunları’nda tecavüzcü var! 12 yaşındaki kıza tecavüz eden Steven Van de Velde için skandal savunma: Pedofil olmadığı için risk değil

Sapkın LGBT'lilere geçit töreni, Drag Queen ile "Son Akşam Yemeği" canlandırması… 2024 Paris Yaz Olimpiyatları skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hollanda milli takımında plaj voleybolu kategorisinde yarışan Steven Van de Velde'nin 2016 yılında 12 yaşındaki bir İngiliz kıza cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Hollanda ise hüküm giymiş tecavüzcüyü milli takımda yarıştırmaktan çekinmedi ve skandal bir açıklama yaptı. İşte, Hollanda takımı için kara bir leke olarak görülen Steven Van de Velde…
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris 2024 Yaz Olimpiyatları skandallarla anılmaya devam ediyor. LGBT terörünün geçit törenine dahi alındığı Olimpiyat'ın açılış töreninde "draq queen" performansı ile Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi büyük tepki toplarken Olimpiyat'ın bir skandala daha sahne olduğu ortaya çıktı.
TECAVÜZCÜ OLİMPİYAT'TA YARIŞIYOR
2016 yılında Facebook'ta 12 yaşında bir İngiliz kıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesi ile tecavüzden suçlu bulunan Van de Velde, hapisten çıktıktan sonra Paris Olimpiyatları'nda yarışma izni aldı.