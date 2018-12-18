Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Lydia Dupra isimli kadın, 47 yaşındaki Brad isimli adamla ilişki yaşıyordu. Fakat Dupra öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada olay oldu.

18 Aralık 2018 Salı, 20:46:07 Güncelleme: 20:48:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





