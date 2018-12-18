Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Lydia Dupra isimli kadın, 47 yaşındaki Brad isimli adamla ilişki yaşıyordu. Fakat Dupra öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medyada olay oldu.

18 Aralık 2018 Salı, 20:46:07 Güncelleme: 20:48:17
Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

İlişkileri sırasında Brad, Lydia'ya pahalı hediyeler alıyordu.

Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Genç kadının lüks bir hayat yaşaması için servetini harcıyordu.

Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Brad 47 yaşındayken, 1 yıl önce kalp krizi nedeniyle öldü.

Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Lydia Dupra, Brad'in ölüm yıldönümünde beraber oldukları bir fotoğraf ve tartışmalara yol açan bir de not paylaştı.

Ölen sevgilisiyle ilgili paylaşımı olay oldu!

Genç kadının paylaşımı kısa sürede on binlere ulaştı.

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